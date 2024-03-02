Зангезурский коридор - важный элемент в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор является важным элементом на пути к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе панельной дискуссии на Дипломатическом форуме в Анталье.

"Помимо чисто экономических выгод от взаимодействия и транспортной связности, Средний коридор мог бы также служить важным инструментом укрепления доверия и мира в постконфликтной обстановке. Ярким примером этого на Южном Кавказе является проект Зангезурского коридора. Это важный строительный элемент на пути к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Амирбеков отметил, что этот путь не только свяжет Армению и Азербайджан, положив конец экономической изоляции Армении, но и принесет пользу всем странам региона, включая Россию, Турцию и Иран. "Важно то, что это также могло бы стать альтернативой уже существующим маршрутам Среднего коридора", - сказал он.

"Мы действительно надеемся, что Армения, которая в настоящее время откладывает реализацию проекта по возобновлению этого транспортного сообщения, осознает выгоды для себя и постарается вписать себя в региональную карту транспортных связей. В противном случае нынешняя идея Армении по реализации проекта "перекресток" была бы неэффективной, и она останется тупиковым регионом", - добавил он.