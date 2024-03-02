Вопрос армян, проживающих в Карабахе, является внутренним вопросом Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В ходе обсуждений с Арменией одной из тем, поднятых противоположной стороной, был вопрос прав армян, проживающих в Карабахе. Армения ожидала особого подхода в этом вопросе. Подход и предложение Азербайджана в этом отношении заключались в том, что мирный договор регулирует межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. Вопрос армян, проживающих на территории Азербайджана, является внутренним вопросом Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов азербайджанским и турецким журналистам в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Министр также отметил, что требование Азербайджана заключалось в том, чтобы незаконные вооруженные формирования в Карабахе покинули территорию Азербайджана. По его словам, как известно, в результате проведенных 19-20 сентября 24-часовых антитеррористических мероприятий было прекращено присутствие незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, существование сепаратистского режима. "В связи с этим данная тема не находится на столе переговоров. Этот вопрос не поднимается и Арменией. Прекращение присутствия незаконных формирований и существования незаконного режима, являвшихся одним из серьезных факторов, значительно сократило количество остававшихся открытыми вопросов", - сказал министр.