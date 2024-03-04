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Минобороны Азербайджана и Объединенный штаб Пакистана подписали протокол

Политика Материалы 4 марта 2024 19:40 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана и Объединенный штаб Пакистана подписали протокол

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась 10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации и перспективам развития двустороннего военного сотрудничества, по вопросам военного образования и науки, оперативного планирования, проведения совместных учений и по другим темам, представляющим взаимный интерес.

После подписания итогового протокола встречи состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Минобороны Азербайджана и Объединенный штаб Пакистана подписали протокол
Минобороны Азербайджана и Объединенный штаб Пакистана подписали протокол
Минобороны Азербайджана и Объединенный штаб Пакистана подписали протокол
Минобороны Азербайджана и Объединенный штаб Пакистана подписали протокол
Минобороны Азербайджана и Объединенный штаб Пакистана подписали протокол
Минобороны Азербайджана и Объединенный штаб Пакистана подписали протокол
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