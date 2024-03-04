Председатель Народной партии Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Народной партии Камбоджи Хун Сен направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

"Ваше превосходительство.

Для меня большая честь поздравить Вас с переизбранием на пост Президента на состоявшихся 7 февраля этого года выборах. Ваша убедительная победа на выборах является наглядным свидетельством большого доверия азербайджанского народа, его веры в Ваше мудрое лидерство, в особенности, богатый опыт в управлении государством и его развитии.

Я абсолютно убежден в том, что развитие Азербайджанской Республики под Вашим руководством будет продолжаться, что Ваша страна будет играть еще более активную роль в региональных и глобальных вопросах, и это принесет еще большую пользу Вашему народу.

Народная партия Камбоджи придает большое значение укреплению и углублению многолетних дружественных отношений между нашими странами на всех уровнях, в частности, в рамках Движения неприсоединения, а также в других двусторонних и многосторонних форматах.

Господин Президент, прошу принять мое высокое почтение. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов на ответственном посту", - говорится в письме.