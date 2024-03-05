Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с генеральным директором Объединенного штаба Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Ахсаном Гулрезом.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны, сначала пакистанская делегация почтила память сыновей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, в Аллее шехидов, возложила венок к памятнику "Вечный огонь".

Приветствуя гостей, генерал-полковник К.Велиев отметил, что рад видеть их в Азербайджане, подчеркнув, что дружеские и братские отношения между нашими странами, а также азербайджано-пакистанские отношения и стратегическое партнерство развиваются по восходящей линии.

Начальник Генштаба особо отметил важность совместных трехсторонних военных учений с участием Азербайджана, Пакистана и Турции с точки зрения обмена опытом между нашими армиями, дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

Генерал-лейтенант А.Гулрез поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство, отметил необходимость расширения взаимодействия в дальнейшем укреплении отношений между нашими странами.

В заключение состоялся обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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