Продолжается визит замминистра обороны Азербайджана в Катар

БАКУ /Trend/ - В Дохе продолжается 8-я Международная военно-морская выставка и конференция («DIMDEX 2024»), организованная Вооруженными силами Катара.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – генеральным директором Агилем Гурбановым, совершающая визит в Катар, в рамках Международной военно-морской выставки и конференции ознакомилась со стендами катарской компании «Barzan Holdings» и подведомственных ей компаний, состоялась встреча с исполнительным директором холдинга Абдуллой Аль-Хатером.

На встрече был подробно обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!