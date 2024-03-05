Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили региональную ситуацию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 5 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом в рамках участия во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, передает Trend.

В ходе встречи между двумя странами были обсуждены двусторонние и региональные вопросы, а также текущая ситуация в регионе.

Иранский министр еще раз передал свои поздравления в связи с успешным проведением в Азербайджане президентских выборов и вновь избрания Президента Ильхама Алиева на этот высокий пост. Он подчеркнул, что эти выборы особенно значимы, поскольку они прошли на всей территории Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями по вопросу, связанному с восстановлением работы посольства Азербайджана.

Кроме того, стороны обсудили планы расширения контактов на высоком уровне, важность работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном, а также развитие и расширение транспортно-коммуникационных коридоров в регионе.

Джейхун Байрамов отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29), которая пройдет в Азербайджане в этом году, создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Министр коснулся региональной ситуации, а также текущей ситуации и перспектив мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи было подчеркнуто, что вовлечение Арменией в этот процесс третьих сторон, которые не служат миру и стабильности в регионе, а также усилия некоторых государств по вооружению Армении представляют угрозу мирному процессу.

На встрече также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы.

Отметим, что 5 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию принял участие и выступил на чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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