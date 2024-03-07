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Эмин Гусейнов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах - Распоряжение

Политика Материалы 7 марта 2024 13:18 (UTC +04:00)
Эмин Гусейнов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, Эмин Замин оглу Гусейнов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Документом отменено распоряжение "О назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион".

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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