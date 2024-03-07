Эмин Гусейнов назначен специальным представителем Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению, Эмин Замин оглу Гусейнов назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Документом отменено распоряжение "О назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион".

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.