То, что Армения продолжала переброску оружия на территорию Азербайджана, свидетельствует о ее истинных намерениях - МИД

БАКУ /Trend/ - Неоспоримые факты, связанные с тем, что Армения не вывела свои оккупационные силы с территорий Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны в грубое нарушение положений Трехстороннего заявления, продолжала перебрасывать туда оружие, военную технику и наземные мины, совершала провокации, делала заявления, пропагандирующие марионеточный режим, свидетельствуют о её истинных намерениях.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна агентству "Анадолу".

Было отмечено, что продолжающиеся претензии Армении касательно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана противоречат заявлениям, сделанным министром иностранных дел. Широко известны оговорки Армении по поводу присоединения к Алма-Атинской декларации, на которые она часто ссылается, а также наличие законодательных актов, запрещающих признавать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

"Тот факт, что армянская сторона, вопреки достигнутым соглашениям и обязательствам, в течение последних трех лет под разными предлогами препятствовала открытию коммуникаций, не предлагала никаких практических вариантов решения вопроса с целью достижения соглашения, а лишь сделала ряд популистских заявлений, является одним из факторов, ни в коем случае не способствующих сотрудничеству в регионе", - сказал он.

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