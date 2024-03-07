На прошедших президентских выборах проголосовало вдвое больше граждан Азербайджана за рубежом - глава ЦИК (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На этих президентских выборах число граждан Азербайджана, проголосовавших за рубежом, было в два раза больше, чем на предыдущих выборах.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

Панахов подчеркнул, что ЦИК и МИД плодотворно сотрудничали во время выборов.

"Это были исторические выборы, так как они впервые проводились на всей международно признанной территории страны", - сказал он.

Панахов отметил, что предстоящие муниципальные выборы также впервые пройдут на освобожденных территориях - в Шуше, Лачине, зангиланском селе Агалы, Агдере и Физули.

"Для нас главным вопросом является готовность избирательных комиссий к этому процессу", - добавил он.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

На выборах боролись 7 кандидатов. Окончательные результаты выборов были объявлены ЦИК 11 февраля. Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458) голосов.

Согласно данным ЦИК, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 632 голоса), Фазиль Мустафа - 1,99% (98 421 голос), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 411 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 643 голоса), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 885 голосов), Фуад Алиев - 0,54% (26 517 голосов).

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