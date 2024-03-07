Али Асадов провел обсуждения с вице-президентом ВБ

БАКУ /Trend/ - 7 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Всемирным банком существует долгосрочное эффективное партнерство. Было выражено удовлетворение успешной реализацией совместных проектов, охватывающих различные сферы, за прошедший период.

Премьер-министр проинформировал о мерах, проводимых в Азербайджане по обеспечению устойчивой и конкурентоспособной экономики, стимулированию предпринимательской деятельности, развитию ненефтяной экономики, повышению занятости.

В то же время состоялась беседа о стратегии Азербайджана по переходу на "зеленую" энергию, о реализуемых проектах в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, о вкладе нашей страны в борьбу с последствиями изменения климата.

На встрече были обсуждены перспективы партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком по многим направлениям, реализация приоритетных проектов, стоящих на повестке дня сотрудничества, подготовка нового рамочного документа странового партнерства с ВБ, а также вопросы сотрудничества в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в нашей стране в текущем году.

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