Состоялось второе заседание Организационного комитета по COP29

БАКУ /Trend/ - 7 марта состоялось второе заседание оргкомитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Trend, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель оргкомитета Самир Нуриев отметил работу, проведенную в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в рамках подготовки к COP29 за время, прошедшее с первого заседания. По его словам, распоряжением главы государства состав организационного комитета еще больше расширен, обеспечена инклюзивность с участием депутатов Милли Меджлиса и представителей гражданского общества.

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