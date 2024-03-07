Состоялось второе заседание Организационного комитета по COP29 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 7 марта состоялось второе заседание оргкомитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Trend, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель оргкомитета Самир Нуриев отметил работу, проведенную в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в рамках подготовки к COP29 за время, прошедшее с первого заседания. По его словам, распоряжением главы государства состав организационного комитета еще больше расширен, обеспечена инклюзивность с участием депутатов Милли Меджлиса и представителей гражданского общества.

Председатель оргкомитета отметил, что глава государства в своем выступлении на заседании Консультативного совета Южного газового коридора и в интервью телеканалу Euronews определил основные направления и рамки повестки дня председательства в COP29. Самир Нуриев подчеркнул важность справедливого подхода, в особенности к странам, богатым запасами нефти и природного газа, и оценки деятельности этих государств в контексте их вклада в решение экологических проблем, как отражено в этих тезисах. Председатель оргкомитета отметил, что на днях Азербайджан присоединился к инициативе "Глобальное обязательство по метану", нацеленной на снижение эмиссии метана до 2030 года на 30 процентов по сравнению с 2020 годом.

Отметив утверждение Плана мероприятий, связанных с объявлением 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира", и подготовку Плана мероприятий в связи с проведением COP29, председатель Организационного комитета подчеркнул важность обеспечения согласованности между обоими планами мероприятий. Коснувшись работы, проводимой с Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Самир Нуриев отметил, что уровень готовности нашей страны оценивается ООН положительно. Он подчеркнул, что в COP29, учитывая успешный опыт председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и его активное представительство в других международных организациях, наша страна способна сыграть роль моста между глобальным Югом и глобальным Севером и приложит усилия для достижения глобальной солидарности и консенсуса на COP29. Самир Нуриев также отметил, что создание "Тройственного" механизма в связи с COP между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Азербайджаном и Бразилией является похвальным шагом.

Затем министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев проинформировал о визитах в Турцию, Германию, ОАЭ и Кению, совершенных для обсуждения вопросов, вытекающих из председательства страны в COP29, а также о встречах с официальными лицами зарубежных стран и международных организаций, ответственных за вопросы климата. Мухтар Бабаев отметил, что в рамках подготовки к этому важному мероприятию будет организовано много визитов и встреч, и следующий визит состоится в Китай.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал о шагах, предпринятых для решения транспортных вопросов в процессе подготовки к COP29.

Заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев рассказал о приоритетах и инициативах Азербайджана касательно COP29, контактах с различными сторонами.

Председатель правления операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова проинформировала об организационно-логистических вопросах и подготовительных работах.

Депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи рассказала о своей деятельности в качестве лидера высокого уровня по климату.

Депутат Фатма Йылдырым проинформировала о парламентской дипломатии, а также о деятельности Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с COP29.

Молодежный защитник климата Лейла Гасанова рассказала о своих встречах и деятельности в этом статусе.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева и исполнительный директор общественного объединения "Служба во имя здоровья", соучредитель Коалиции Environmental Protection First Парвана Велиева, говоря о роли гражданского общества в COP29, высоко оценили включение представителей гражданского общества в оргкомитет, совместное сотрудничество представителей национальных и международных НПО, частного и государственного секторов.

В конце заседания были даны поручения по выполнению плана мероприятий по организации и проведению COP29 и другим соответствующим вопросам.

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