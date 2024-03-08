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Президент Ильхам Алиев: Франция, наряду с политикой неоколониализма, открыто проводит политику дискриминации мусульман

Политика Материалы 8 марта 2024 10:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Франция, наряду с политикой неоколониализма, открыто проводит политику дискриминации мусульман

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

«Под прикрытием «светскости» [Франция] принимает законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ограничение прав и свобод мусульман. В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане», - отмечается в послании главы государства.

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