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Президент Ильхам Алиев: Тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают

Политика Материалы 8 марта 2024 09:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - К сожалению, тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

«Мы становимся свидетелями представления ислама как потенциального источника опасности, более широкого распространения с каждым днем подозрительности, дискриминации и откровенной ненависти к мусульманам. И в резолюции ООН о Дне борьбы с исламофобией отмечается, что рост случаев дискриминации, нетерпимости и насилия, связанных с религиозными убеждениями, вызывает глубокую озабоченность», - отмечается в послании.

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