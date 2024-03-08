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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Европейский парламент и ПАСЕ превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию

Политика Материалы 8 марта 2024 10:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Европейский парламент и ПАСЕ превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - К сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

В послании отмечается, что сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии. Подчеркивается, что нынешняя негативная тенденция проявляется в деятельности и некоторых глобальных медиа-структур.

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