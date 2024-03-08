Президент Ильхам Алиев: Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан также является страной, страдающей от исламофобии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

В нем подчеркивается, что одним из наиболее тяжелых последствий 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель является преднамеренное разрушение и уничтожение нашего культурного наследия, имеющего общечеловеческое значение, в том числе памятников, относящихся к исламской религии. «Хотя по предварительным расследованиям имеются данные о полном разрушении в период оккупации 65 мечетей, эти цифры, к сожалению, постепенно растут, и появляются многочисленные новые примеры армянского вандализма против исламского наследия», - отмечается в послании.