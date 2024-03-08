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Президент Ильхам Алиев: Большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении

Политика Материалы 8 марта 2024 10:06 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Большое разочарование вызывает уничтожение исламского историко-культурного наследия Азербайджана на территории Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

«Азербайджан обратился к ЮНЕСКО с призывом направить в Армению техническую миссию для оценки состояния наших культурных и религиозных памятников, которые годами разрушались в этой стране. К сожалению, ЮНЕСКО до сих пор не отреагировала на этот призыв», - подчеркивается в послании главы государства.

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