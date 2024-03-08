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Президент Ильхам Алиев: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму

Политика Материалы 8 марта 2024 10:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму. Связывать терроризм и экстремизм с какой-либо религией, нацией, цивилизацией или этнической группой является ошибочным подходом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

«Использование религии в политических целях служит лишь созданию внутри общества раскола и противостояния. Эти проявления одновременно лишают человечество гуманистических идеалов и общечеловеческих ценностей, в результате приводят к межцивилизационным конфликтам», - подчеркивается в послании.

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