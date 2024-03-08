Исламская религия учит уважению ко всем людям - Махжуб Ахмед Сулеман Цвейри

БАКУ /Trend/ - Исламская религия учит уважению ко всем людям.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Центра исследований Катарского университета, профессор Махжуб Ахмед Сулеман Цвейри в ходе обсуждений на международной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Наша религия учит уважению ко всему человечеству, людям. Пусть те, кто говорит нам о "справедливости", посмотрят на себя. Уважают ли они нас? Нет! Пусть те, кто учит мусульман "адаптации", посмотрят на историю. Образование учит принимать различия, а не дискриминацию, однако некоторые люди пытаются разделить общество», - сказал директор Центра.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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