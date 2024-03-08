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Франция не имеет морального права выдвигать обвинения против Азербайджана - МИД

Политика Материалы 8 марта 2024 20:00 (UTC +04:00)
Франция не имеет морального права выдвигать обвинения против Азербайджана - МИД

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Франция, где грубо нарушаются права человека, не имеет морального права выдвигать обвинения против Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о предполагаемых посягательствах на свободу выражения мнений и печати, а также о произвольных арестах в Азербайджане.

Такие необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти.

Франция, где грубо нарушаются права человека, гибнут протестующие во время беспорядков, широко распространены взяточничество и коррупция в законодательных структурах, исламофобия и нападения на мусульман, и где не принимаются меры для предотвращения ряда других нарушений прав человека, не имеет морального права выдвигать обвинения против Азербайджана.

В Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ.

Еще раз, мы требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана", - говорится в заявлении ведомства.

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