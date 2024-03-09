В Азербайджане с общевойсковыми соединениями проведены командно-штабные учения (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с общевойсковыми соединениями Отдельной общевойсковой армии прошли первые командно-штабные учения 2024-го учебного года.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, первый этап командно-штабных учений начался с того, что подразделения, задействованные в практической деятельности, в разное время были подняты по тревоге и выведены в учебные районы.

Задействованные в учениях подразделения механизированных, танковых, артиллерийских, противовоздушных войск, военно-воздушных сил и сил специального назначения успешно справились с поставленными задачами.

В заключение был проведен анализ деятельности, выполненной подразделениями, привлеченными к учениям, даны соответствующие поручения, в том числе по применению полученного опыта на следующих учениях.

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