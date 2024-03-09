В Азербайджане создан оргкомитет в связи с учреждением Палаты оценщиков

БАКУ /Trend/ - В целях определения лиц, имеющих право на создание Палаты оценщиков, а также обеспечения подготовки и проведения учредительного собрания был создан организационный комитет.

Как передает Trend, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно распоряжению, для определения лиц, имеющих право на создание Палаты оценщиков, обеспечения подготовки и проведения учредительного собрания, создан организационный комитет в следующем составе:

Сахиб Алекберов – заместитель министра экономики;

Севиндж Исмаилова – начальник отдела кадров министерства экономики;

Нурана Аббасова – заместитель начальника отдела права министерства экономики – начальник отдела подготовки и экспертизы правовых актов;

Рамиз Гараев – заместитель начальника отдела учетной политики Министерства финансов;

Вусал Аббасов – старший консультант-юрист Службы государственного финансового контроля министерства финансов.

Данное распоряжение вступило в силу со дня его подписания.