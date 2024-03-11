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Президент Ильхам Алиев: Мы радуемся успехам Казахстана

Политика Материалы 11 марта 2024 17:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы радуемся успехам Казахстана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Мы радуемся успехам Казахстана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Поздравив Президента Токаева и весь братский народ Казахстана с очень впечатляющими достижениями в социально-экономическом и инновативном развитии, глава государства сказал: «Экономический рост и увеличение валового внутреннего продукта Казахстана говорят о правильной и выверенной экономической политике. Также полностью поддерживаем Ваши реформы, направленные на модернизацию страны, на диверсификацию экономики, что во многом уже достигнуто».

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