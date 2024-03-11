Президент Ильхам Алиев: Завтра состоится открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Выразив благодарность Президенту Казахстана за братскую помощь в деле восстановления Карабаха, в том числе строительство Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули, который является даром казахского народа азербайджанскому народу и инициативой Президента Токаева, глава государства отметил: «Мы благодарны за слова солидарности в деле восстановления суверенитета Азербайджана. И, конечно же, в Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан - наш надежный друг и союзник».