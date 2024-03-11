Президент Ильхам Алиев: Центр детского творчества имени Курмангазы - это братская помощь Казахстана Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы 11 марта в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева еще раз поблагодарил своего коллегу за инициативу о строительстве в освобожденном от оккупации городе Физули Центра детского творчества имени Курмангазы.

Как сообщает Trend, глава государства назвал это братской помощью Казахстана Азербайджану.

Он отметил, что это - дар Казахстана Азербайджану и поддержка в деле восстановления освобожденных территорий.