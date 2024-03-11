Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал

Политика Материалы 11 марта 2024 19:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан являются соседями. Нас разделяет только Каспий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал», - подчеркнул глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости