Президент Ильхам Алиев проинформировал казахстанского коллегу о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку Азербайджана в деле восстановления своего суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Подчеркнув, что сегодня подробно обсуждались вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, глава государства отметил: «Азербайджан в этом заинтересован, и, по существу, именно Азербайджан был инициатором самого начала процесса переговоров по мирному договору».