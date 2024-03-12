Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало материал о прошедшей в Баку конференции по борьбе с исламофобией

БАКУ /Trend/ - На страницах ежедневной немецкой газеты Berliner Zeitung опубликована статья о прошедшей в Баку международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", передает во вторник Trend.

Автор материала отмечает, что данное мероприятие, посвященное важному аспекту будущего Европы, стало своеобразным предупреждение европейским политикам.

"Международная конференция по исламофобии в столице Азербайджана стала линией геополитического разлома. Организаторы говорили о религиозном измерении конфликта между Азербайджаном и Арменией, а пакистанцы напомнили о судьбе 200 миллионов мусульман в Индии, также были упомянуты кровавые преследования мусульман в Мьянме и притеснения около 18 миллионов мусульман в Китае. Основной темой выступления экспертов - ученых и представителей мусульманских кругов со всего мира - был либерализм светского Запада, примером которого является Франция", - говорится в статье.

В материале подчеркивается, что на конференции приняли участие 130 участников из 31 страны, в том числе известные представители многостороннего межрелигиозного диалога, а одним из спонсоров выступил Межконфессиональный форум G20. Большинство европейцев приехали из Франции и Великобритании.

"Сара Шейх Хусайн, научный сотрудник Мельбурнского университета, рассказала в Баку о том, как разные религии могут жить вместе. Несмотря на некоторое неприятие, которому подвергаются и мусульмане в Австралии, по сравнению с Францией условия там просто райские. Австралийская мусульманская община сознательно работает над тем, чтобы устранить разделение между общественным и частным. В мечетях регулярно проводятся дни открытых дверей, а в праздничные дни люди молятся вместе в общественных парках. Несмотря на глобальную межконфессиональную напряженность - между мусульманами и индуистами в Индии, евреями и мусульманами в Палестине, мусульманами и христианами на Южном Кавказе, все сходятся во мнении, что исламофобия не имеет корней в других религиях, особенно в авраамических. Мохаммед Эль-Маазуз, директор Европейско-арабской академии геополитических исследований в Париже, считает исламофобию продолжением французской государственной политики со времен крестовых походов в XIII веке. Однако в последние годы количество антиисламских заявлений резко возросло. "Если политика европейцев не изменится, - говорит Эль-Маазуз, - через десять лет нас ждет гражданская война". Некоторые участники конференции, живущие за пределами Европы, были удивлены тем, насколько термин "мультикультуральный" потерял свою привлекательность в Европе. Представители мусульман по-прежнему считают идеалом мультикультуральное сосуществование и совместное проживание", - пишет автор.

Автор также отметил, что некоторые участники конференции рассматривали в качестве подходящей модели Азербайджан - государство, которое одновременно является религиозно-позитивным и светским.

"Для такой страны, как Азербайджан, это возможность представить себя в качестве альтернативы. Очень многие мусульмане воспринимают европейские законы, ценности и идеи как дискриминационные; даже поверхностная риторика о толерантности и разнообразии ничего не меняет. Широко распространенные дебаты о неоколониализме и деколонизации, двойных стандартах, двойной морали, лживости и лицемерии Запада вызывают дополнительные сомнения. На этом фоне конференция, на которой четко сформулированы и определены исламские ожидания и требования, заслуживает одобрения", - добавил автор.

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