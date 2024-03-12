Я с большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном - Токаев

БАКУ /Trend/ - Мы – братские народы, мы – союзники, стратегические партнеры.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 12 марта на встрече с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули и детьми, которые будут обучаться в Центре детского творчества имени Курмангазы.

«Это не только слова, но это большой объем работы, которую предстоит сделать правительствам наших стран, поскольку договоренности очень серьезные, очень существенные, и они, безусловно, дадут импульс развитию наших экономик, что крайне важно. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество между нашими государствами», - отметил Президент Казахстана.