Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Центр детского творчества в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана

Политика Материалы 12 марта 2024 18:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Центр детского творчества в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули будет центром дружбы и братства Казахстана и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 марта на встрече с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули и детьми, которые будут обучаться в Центре детского творчества имени Курмангазы.

Отметив, что каждый такой проект трогает душу азербайджанского народа, глава государства подчеркнул: «Потому что на протяжении 30 лет родители, дедушки и бабушки вот этих маленьких детей жили с одной мечтой – вернуться на свои земли. И когда они вернулись и увидели разрушенный Карабах, полностью сровненный с землей, они испытали, конечно, очень горькие чувства. Это были чувства горечи и одновременно чувства радости, что они вернулись».

Лента

Лента новостей

Читать все новости