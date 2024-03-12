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Президент Греции направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 12 марта 2024 17:20 (UTC +04:00)
Президент Греции направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает Trend.

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с победой на выборах.

Хочу заверить Вас в том, что Греция желает развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в интересах двух народов, а также стабильности в более обширном регионе.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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