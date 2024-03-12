Президент Греции направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает Trend.
"Ваше превосходительство.
Поздравляю Вас с победой на выборах.
Хочу заверить Вас в том, что Греция желает развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в интересах двух народов, а также стабильности в более обширном регионе.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.