Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску по случаю Дня коронации, сообщает в среду Trend.

"Ваше Святейшество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев по случаю Дня коронации.

Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. Искренний диалог и взаимопонимание, сформировавшиеся между нами на протяжении долгих лет, служат сохранению общечеловеческих ценностей, установлению солидарности между представителями разных религий и культур.

Выражаю Вам благодарность за высокую оценку, данную Вами традициям мультикультурализма и инклюзивности Азербайджана, его роли в продвижении межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания в мире.

Уверен, что атмосфера образцового сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить созданию среды взаимного доверия между цивилизациями.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей высшей миссии во имя священных целей", - говорится в письме.