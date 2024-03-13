Интерес к Глобальному Бакинскому форуму растет - Борис Тадич

БАКУ /Trend/ - С каждым годом интерес к Глобальному Бакинскому форуму растет.

Об этом сказал бывший президент Сербии Борис Тадич на пресс-конференции организаторов и участников XI Глобального Бакинского форума, сообщает Trend.

Он отметил, что мир меняется.

"В мире становится все сложнее и труднее жить. Глобальный Бакинский форум является подходящей платформой для обсуждения проблем, создающих эти трудности", - сказал Тадич.

Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, пройдет 14-16 марта 2024 года.

В мероприятии примут участие около 400 всемирно известных личностей, в том числе бывшие и действующие мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, состоявшемся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.

В мероприятии приняли участие президенты четырех стран, премьер-министры двух стран, шесть спикеров парламентов и министры, руководители пяти организаций, входящих в систему ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр и заместители министров иностранных дел 23 стран. Форум запомнился участием 360 представителей 61 страны.

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