Назначен специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, сообщает в среду Trend.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется:

1.Назначить Масима Ахмед оглу Мамедова специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

2.Отменить Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район», от 28 марта 2023 года номер 3806 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023 год, номер 3, статья 411 (Том I).

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.