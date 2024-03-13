Президент Ильхам Алиев: Азербайджан активно поддерживает мирную повестку дня в регионе Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления центра.

Как сообщает Trend, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, было отмечено, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку

Президент Ильхам Алиев сказал, что фундаментальные принципы, составляющие основу мирной повестки дня, и проект мирного соглашения также подготовлены и представлены именно Азербайджаном, и наша страна активно поддерживает мирную повестку дня в регионе Южного Кавказа.