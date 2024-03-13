Президент Ильхам Алиев поздравил Асифа Али Зардари

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил Асифу Али Зардари поздравительное письмо в связи с избранием на пост Президента Исламской Республики Пакистан.

"Уважаемый господин Президент,

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Исламской Республики Пакистан.

Для нас имеет особенно важное значение развитие построенных на прочном фундаменте отношений дружбы и сотрудничества с братским Пакистаном. Высокий уровень взаимопонимания между нашими странами создает благоприятную основу для дальнейшего расширения связей в различных областях.

Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия для укрепления и углубления азербайджано-пакистанского стратегического партнерства и союзничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, успешного продолжения добрых традиций нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Пакистана", - говорится в письме.