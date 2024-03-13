БАКУ /Trend/ - 13 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Львом Леваевым.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было отмечено, что Президентом Ильхамом Алиевым успешно проводится последовательная политика по укреплению толерантности и продвижению мультикультуральных ценностей.

Было подчеркнуто, что в стране созданы все условия для проживания в условиях мира и благополучия представителей всех народов и религий, в том числе еврейской общины.

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