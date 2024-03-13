Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с замглавы МИД Греции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в стране заместителя министра иностранных дел Греческой Республики Александру Пападопулу.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Грецией на двусторонней и многосторонней платформах, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы.

Было отмечено, что растущие контакты между главами двух стран, политические консультации между МИД двух стран важны с точки зрения обсуждения перспектив развития отношений. Стороны отметили важность развития отношений в политической, экономической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной и других сферах и расширения сотрудничества в интересах двух народов.

Министр Джейхун Байрамов отметил встречу в декабре прошлого года с министром иностранных дел Греции и подчеркнул, что наряду с политическими контактами, необходимо интенсифицировать работу совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Греческой Республики в экономической, промышленной и технологической сферах.

Стороны также подтвердили важность сотрудничества между двумя странами в области энергетики, подчеркнув исключительное значение Южного газового коридора, Трансадриатического трубопровода, а также интерконнектора Греция-Болгария. В частности, была выражена уверенность в том, что успешное сотрудничество между двумя странами в области энергетики будет способствовать развитию и стабильности в регионе.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, факторах, обусловивших локальные антитеррористические мероприятия, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, повестке мирного договора, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита заместителя министра иностранных дел Греции в Азербайджан были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел с участием делегаций двух стран. Азербайджанская сторона была представлена делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым. В ходе политических консультаций были обсуждены темы сотрудничества между двумя странами в рамках двусторонних, региональных и международных организаций.

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