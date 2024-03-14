Президент Ильхам Алиев: Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

«Думаю, что Глобальный бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности», - добавил глава государства.