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Президент Ильхам Алиев: Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба

Политика Материалы 14 марта 2024 11:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

«Думаю, что Глобальный бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности», - добавил глава государства.

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