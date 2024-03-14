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Президент Ильхам Алиев: Лозунг премьер-министра Армении о том, что "Карабах - это Армения" слишком амбициозен для такой страны

Политика Материалы 14 марта 2024 12:47 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Лозунг премьер-министра Армении о том, что "Карабах - это Армения" слишком амбициозен для такой страны

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Знаменитый лозунг премьер-министра Армении о том, что "Карабах - это Армения", во-первых, является абсолютным нарушением международного права, а во-вторых, слишком амбициозен для страны, которая думала, что сможет удержать наши земли навсегда.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 14 марта на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

"Поэтому нам пришлось преподать им урок в сентябре-ноябре 2020 года", - подчеркнул глава государства.

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