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XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)

Политика Материалы 14 марта 2024 13:08 (UTC +04:00)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 14 марта после церемонии открытия XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает в четверг Trend, первую панельную сессию на тему "Восстановление раздробленного мира" модерирует вице-президент Швейцарского форума по международным делам Давид Чикваидзе.

Отметим, что к XI Глобальному бакинскому форуму присоединились представители многих стран, а также влиятельных международных организаций. В форуме принимают участие более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, будут проведены глобальные обсуждения результатов COP28 и подготовки к COP29, рассмотрены факторы, создающие угрозу новому мировому порядку, в том числе вопрос безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в раздробленном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения предстоящих вызовов, затронуты сотрясающие мир конфликты, мегаугрозы, в том числе проблемы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

Помимого этого, будут затронуты роль военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональные перспективы, отношения с ЕС и его соседями, молодежная политика, способы повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенство, нехватка природных ресурсов и миграция, а также будут обсуждаться новые модели безопасности в эпоху искусственного интеллекта, беспилотников и кибероружия.

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XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями (ФОТО)
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