Исмаил Серагельдин: Глобальный Бакинский форум – это уникальное пространство свободы, объединяющее известных людей, обладающих особым опытом и мудростью

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум – это уникальное пространство свободы, объединяющее известных людей, обладающих особым опытом и мудростью и высказывающих разные мнения. Здесь они могут высказать свои взгляды по всем этим вопросам, нацеленным на сокращение угроз и претворение в жизнь обещаний.

Как сообщает Trend, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

«Предоставляется возможность обсудить те или иные вопросы, продемонстрировать приверженность общечеловеческим ценностям в беседах, проявить рациональность в аргументах, и они подтверждают свои знания и опыт, основываясь на своей мудрости. Надеемся, что результаты этих дискуссий предоставят возможность для анализа и обогатят обсуждения, которые будут проведены на COP29 в конце этого года», - отметил И.Серагельдин.