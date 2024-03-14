Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Глобальный Бакинский форум является возможностью для обсуждения мировых вызовов - Керри Кеннеди

Политика Материалы 14 марта 2024 14:12 (UTC +04:00)
Глобальный Бакинский форум является возможностью для обсуждения мировых вызовов - Керри Кеннеди

Читайте Trend в

Айдан Алескерли
Айдан Алескерли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум является возможностью для обсуждения мировых вызовов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала президент Фонда прав человека Роберта Ф. Кеннеди Керри Кеннеди в рамках XI Глобального Бакинского форума в Баку.

"Не все проблемы пока решены. Мы работали сообща, чтобы решить их, и мы сможем сделать это, только если будем работать вместе", - сказала она.

Керри Кеннеди отметила, что в ходе этого форума важно смоделировать решение текущих глобальных проблем.

"В Фонде прав человека Роберта Ф. Кеннеди активисты, протестующие, журналисты и обычные граждане по всему миру используют свой голос, чтобы разоблачить несправедливость", - сказала она.

Лента

Лента новостей

Читать все новости