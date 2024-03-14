Глобальный Бакинский форум очень важен для стабильности и восстановления в мире - Эгилс Левитс

БАКУ /Trend/ - Азербайджан освободил свои земли от оккупации и это было сделано в соответствии с международным правом.

Об этом сказал Trend экс-президент Латвии (2019-2023 гг.) Эгилс Левитс в кулуарах XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Он отметил, что азербайджанские территории оставались под оккупацией Армении более 30 лет.

"Азербайджан годами ждал мирного решения этого вопроса. Но этого не случилось. По этой причине Азербайджан сам освободил свои земли от оккупации. Это было сделано в соответствии с международным правом", - сказал экс-президент Латвии.

Говоря о важности XI Глобального Бакинского форума, Эгилс Левитс отметил, что этот форум, который проводится уже много лет, очень важен для стабильности и восстановления в мире.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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