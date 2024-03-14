На COP29 внимание всего мира будет приковано к Азербайджану - премьер-министр Великобритании (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:12)

БАКУ /Trend/ - На COP29 внимание всего мира будет приковано к Азербайджану.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в письме премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.

"В COP29 основное внимание будет уделено финансовым ресурсам. Мы готовы поделиться с Азербайджаном своим опытом.

На сегодняшнем заседании Глобального Бакинского форума будут обсуждаться вопросы совместной безопасности и стабильности. Азербайджан находится на перекрестке дорог, связанных с его будущим. Во время визита в ноябре этого года было бы хорошо увидеть страны Южного Кавказа в мире. Великобритания продолжает меняться и расширяться во имя взаимного процветания. Великобритания будет рядом с Азербайджаном для успешного проведения COP29", - также говорится в письме.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!