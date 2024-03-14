Мировое сообщество должно сосредоточиться на предотвращении конфликтов - Борис Тадич

БАКУ/ Trend/ - Мировое сообщество должно сосредоточиться на предотвращении конфликтов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал бывший президент Сербии Борис Тадич в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Я всегда думаю, как мы можем решить проблемы, с которыми сталкиваемся сегодня. У нас разные интересы. Мы боремся за территориальную целостность наших стран, за наше достоинство", - подчеркнул он.

Он отметил, что мировое сообщество должно сосредоточить внимание на практических решениях по предотвращению конфликтов в будущем.

"В противном случае мы и наши последующие поколения потратят всю свою жизнь на то, чтобы быть глубоко вовлеченными в мировые конфликты", - добавил бывший президент.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!