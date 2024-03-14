Мир и стабильность на Южном Кавказе не за горами - Реджеп Тайип Эрдоган (Дополнено и изменен заголовок)

Новость дополнена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 11:47)

БАКУ /Trend/ - Мир и стабильность на Южном Кавказе не за горами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.

"Поздравляю руководство Азербайджана с успешным проведением Глобального Бакинского форума.

Глобальный Бакинский форум проводится много лет и стал уже традиционным. Тема форума - "Восстановление раздробленного мира" является для нас фундаментальным вопросом. Перед лицом постоянно растущих глобальных и региональных конфликтов мы должны действовать сообща против подобных вызовов.

Раздробление начинается на региональном уровне, поднимаясь до глобального, что также имеет свои осложнения. Мы работаем над достижением мира между Россией и Украиной.

Что касается Южного Кавказа, то здесь, спустя 30 лет, Карабах был освобожден от оккупации. Мир и стабильность в этом регионе не за горами", - говорится в письме Р.Т.Эрдогана.

Письмо Р.Т.Эрдогана зачитал председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!