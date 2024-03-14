Азербайджан принес стабильность в регион Южного Кавказа - Хикмет Гаджиев (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан принес стабильность в регион Южного Кавказа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на первом панельном заседании на тему "Восстановление раздробленного мира" в рамках XI Глобального Бакинского форума,

Он отметил, что Азербайджан справляется со стоящими перед ним обязательствами.

"Азербайджан не жалеет усилий для установления мира на Южном Кавказе. Мы считаем, что принесли на Южный Кавказ новую стабильность. Одной из проблем, стоящих перед нами, является то, что международные институты не выполняют своих обязательств", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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