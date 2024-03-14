Необходимо открывать новые горизонты на будущее - Желька Цвиянович

БАКУ/Trend/ - Необходимо открывать новые горизонты на будущее.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович на XI Глобальном Бакинском форуме.

Она сказала, что некоторые события, такие как расизм, конфликты в Украине и России, а также новые геополитические обстоятельства предупреждают о возвращении реальной политики.

"Это приводит нас к другому актуальному вопросу, который заключается в том, чтобы понять, в каких условиях находится реальная политика в текущем положении дел.

Международные отношения указывают на то, что нам следует расширять свои навыки и открывать новые горизонты на будущее. Мы должны объединить усилия", - добавила она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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